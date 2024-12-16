Министр обороны России объявил о разработке новых элементов военной формы

Для Министерства обороны России разработаны новые предметы полевой формы одежды военнослужащих. Об этом на заседании коллегии Минобороны объявил глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.
Министр сообщил, что новые элементы формы уже получили предварительную высокую оценку.
«Они отличаются повышенной прочностью, функциональностью и совмещенностью со средствами индивидуальной бронезащиты», — описал новые элементы формы Белоусов, не уточнив, о каких элементах обмундирования идет речь.