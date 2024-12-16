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14:09, 16 декабря 2024Россия

Министр обороны России объявил о разработке новых элементов военной формы

Глава МО Белоусов: разработаны новые предметы формы одежды военнослужащих
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Для Министерства обороны России разработаны новые предметы полевой формы одежды военнослужащих. Об этом на заседании коллегии Минобороны объявил глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Министр сообщил, что новые элементы формы уже получили предварительную высокую оценку.

«Они отличаются повышенной прочностью, функциональностью и совмещенностью со средствами индивидуальной бронезащиты», — описал новые элементы формы Белоусов, не уточнив, о каких элементах обмундирования идет речь.

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