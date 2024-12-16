Мошенники предложили российскому журналисту подзаработать на инвестициях и обманули его

Аферисты обманули журналиста Гескина на 400 тыс. рублей, предложив подзаработать

Мошенники предложили писателю и журналисту Владимиру Гескину подзаработать на инвестициях и обманули его почти на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале

По данным канала, аферисты написали Гескину в Telegram и предложили подзаработать на инвестициях. Писатель согласился и перевел им 393 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели с журналистом профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что актриса Раиса Рязанова, известная по фильму «Москва слезам не верит», стала жертвой мошенников.