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19:24, 16 декабря 2024Силовые структуры

Мошенники предложили российскому журналисту подзаработать на инвестициях и обманули его

Аферисты обманули журналиста Гескина на 400 тыс. рублей, предложив подзаработать
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Мошенники предложили писателю и журналисту Владимиру Гескину подзаработать на инвестициях и обманули его почти на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале

По данным канала, аферисты написали Гескину в Telegram и предложили подзаработать на инвестициях. Писатель согласился и перевел им 393 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели с журналистом профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что актриса Раиса Рязанова, известная по фильму «Москва слезам не верит», стала жертвой мошенников.

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