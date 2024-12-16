Москвичка захотела прикрепиться к поликлинике и пригрозила заведующей пистолетом

Москвичка угрожала заведующей пистолетом, чтобы прикрепиться к поликлинике

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 35-летнюю местную жительницу, которая захотела прикрепиться к поликлинике и пригрозила заведующей пистолетом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке ведомства.

По данным Росгвардии, сигнал тревоги поступил с одного из заведений на Сиреневом бульваре. К прибывшим на место силовикам поспешил сотрудник охраны — он сообщил, что в кабинет к заведующей прошла женщина, достала из сумки пистолет и, заявив об умении пользоваться им, положила оружие перед собой на стол.

Злоумышленницу задержали росгвардейцы. Во время разговора она пояснила, что просто хотела прикрепиться в поликлинике.

Согласно экспертизе, имевшийся при ней пистолет оказался пневматическим. Женщину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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