Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:28, 16 декабря 2024Силовые структуры

Москвичка захотела прикрепиться к поликлинике и пригрозила заведующей пистолетом

Москвичка угрожала заведующей пистолетом, чтобы прикрепиться к поликлинике
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 35-летнюю местную жительницу, которая захотела прикрепиться к поликлинике и пригрозила заведующей пистолетом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке ведомства.

По данным Росгвардии, сигнал тревоги поступил с одного из заведений на Сиреневом бульваре. К прибывшим на место силовикам поспешил сотрудник охраны — он сообщил, что в кабинет к заведующей прошла женщина, достала из сумки пистолет и, заявив об умении пользоваться им, положила оружие перед собой на стол.

Злоумышленницу задержали росгвардейцы. Во время разговора она пояснила, что просто хотела прикрепиться в поликлинике.

Согласно экспертизе, имевшийся при ней пистолет оказался пневматическим. Женщину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее пьяная мать с ножом прошла в школу в Белоярском и стала угрожать им директору.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

      В ЕС призвали инициировать переговоры по Украине раньше Трампа

      Путин дал поручение по управлению армией России

      Белоусов назвал площадь взятых под контроль территорий в зоне СВО за год

      Белоусов раскрыл число потерь ВСУ за все время СВО

      Белоусов призвал Минобороны быть готовым к возможному военному конфликту с НАТО

      В сети восхитились образом Сары Джессики Паркер на кинофестивале

      Путин высказался о планах размещения США ракет средней дальности

      Путин заявил о скором серийном выпуске «Орешника»

      Военкор назвал два варианта для попавших в окружение бойцов ВСУ у Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше