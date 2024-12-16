Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:09, 16 декабря 2024Бывший СССР

На Украине предрекли перерезание дорог у Великой Новоселки

Боец ВСУ Мучной: все дороги к Великой Новоселке скоро будут перерезаны
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Все подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) дороги к Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР) скоро будут перерезаны российскими военными. Об этом заявил боец украинской армии с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«Дорога к Большой Новоселке остается через Времовку на Гуляй Поле, которую враг физически контролирует, а дорогу севернее поселка контролируют вражеские дроны и арта. Все дороги к поселку совсем скоро будут перерезаны», — сказал он.

Украинский военный отметил, что российские войска штурмуют позиции ВСУ юго-западнее Великой Новоселки и продвигаются к Нескучному. По его словам, тем самым они блокируют основные силы украинской армии, отрезая ее от Сторожевого. Кроме того, Мучной сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают закрепляться и выбивать украинские войска из Нового Комара.

Ранее стало известно, что российские военные отбили серию контратак ВСУ севернее Великой Новоселки. Отмечалось, что бои шли в районе Нового Комара.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Башар Асад сделал первое заявление после свержения. Он сказал, что не хотел убегать — его вывезли по поручению Москвы

      Протестующие заблокировали проспект около здания парламента Грузии

      Захарова назвала выдающимися попавших под санкции ЕС россиянок

      Новый фильм Marvel оказался худшим в истории

      Популярная российская блогерша рассказала об угрозах в свой адрес

      Обнаружено большое количество темных комет

      Пассажирка самолета спрятала метамфетамин на 200 миллионов рублей в подарок и попалась

      На Украине предрекли перерезание дорог у Великой Новоселки

      Обвиняемого в госизмене в пользу ВСУ россиянина приговорили к 19 годам колонии

      Российская семейная пара заманивала женщин для работы в приватной вебкам-студии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше