На Украине предрекли перерезание дорог у Великой Новоселки

Боец ВСУ Мучной: все дороги к Великой Новоселке скоро будут перерезаны

Все подконтрольные Вооруженным силам Украины (ВСУ) дороги к Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР) скоро будут перерезаны российскими военными. Об этом заявил боец украинской армии с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«Дорога к Большой Новоселке остается через Времовку на Гуляй Поле, которую враг физически контролирует, а дорогу севернее поселка контролируют вражеские дроны и арта. Все дороги к поселку совсем скоро будут перерезаны», — сказал он.

Украинский военный отметил, что российские войска штурмуют позиции ВСУ юго-западнее Великой Новоселки и продвигаются к Нескучному. По его словам, тем самым они блокируют основные силы украинской армии, отрезая ее от Сторожевого. Кроме того, Мучной сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают закрепляться и выбивать украинские войска из Нового Комара.

Ранее стало известно, что российские военные отбили серию контратак ВСУ севернее Великой Новоселки. Отмечалось, что бои шли в районе Нового Комара.