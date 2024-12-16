Рогов: российские военные отбили серию контратак ВСУ у Нового Комара в ДНР

Российские военные отбили серию контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Великой Новоселки, в районе села Новый Комар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска отбили несколько контратак со стороны Новоочеретоватого. Активные бои идут в самом Новом Комаре, где российская армия уже заняла больше половины населенного пункта», — рассказал он.

Ранее стало известно, что командование украинской армии запретило личному составу покидать Великую Новоселку. По данным разведки, это уже привело к тому, что сражающиеся на данном участке фронта бойцы ВСУ предпочитают сдаваться.

В воскресенье, 15 декабря, Рогов сообщил, что российская авиация нанесла удары по складам ВСУ в Запорожской области. По его словам, это произошло неподалеку от села Таврическое на ореховском направлении.