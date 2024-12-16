Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:24, 16 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные отбили серию контратак ВСУ в ДНР

Рогов: российские военные отбили серию контратак ВСУ у Нового Комара в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные отбили серию контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Великой Новоселки, в районе села Новый Комар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска отбили несколько контратак со стороны Новоочеретоватого. Активные бои идут в самом Новом Комаре, где российская армия уже заняла больше половины населенного пункта», — рассказал он.

Ранее стало известно, что командование украинской армии запретило личному составу покидать Великую Новоселку. По данным разведки, это уже привело к тому, что сражающиеся на данном участке фронта бойцы ВСУ предпочитают сдаваться.

В воскресенье, 15 декабря, Рогов сообщил, что российская авиация нанесла удары по складам ВСУ в Запорожской области. По его словам, это произошло неподалеку от села Таврическое на ореховском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

      Белоусов заявил о переходе ВСУ к обороне из-за продвижения России

      Глава Минобороны России заявил о вопросах к качеству поставляемой в армию экипировки

      В Азербайджане арестовали готовивших диверсию членов экстремистской группировки

      В ЕС призвали инициировать переговоры по Украине раньше Трампа

      Путин дал поручение по управлению армией России

      Белоусов назвал площадь взятых под контроль территорий в зоне СВО за год

      Белоусов раскрыл число потерь ВСУ за все время СВО

      Белоусов призвал Минобороны быть готовым к возможному военному конфликту с НАТО

      В сети восхитились образом Сары Джессики Паркер на кинофестивале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше