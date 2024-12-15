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09:27, 15 декабря 2024Бывший СССР

Россия нанесла удары по складам ВСУ в Запорожской области

Рогов: российская авиация нанесла удары по складам ВСУ в Запорожской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская авиация нанесла удары по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он уточнил, что произошло это неподалеку от села Таврическое на ореховском направлении. Рогов отметил, что населенный пункт располагается севернее города Орехов, там же находятся командный и логистический пункты украинцев.

До этого стало известно о поднятии российского флага в двух селах южнее Курахова в Донецкой народной республике (ДНР). Тогда Рогов подчеркивал, что в этих населенных пунктах идет зачистка от украинских военных.

Кроме того, по словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, завершалась зачистка в соседнем селе Веселый Гай.

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