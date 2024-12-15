Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:12, 15 декабря 2024Бывший СССР

Рогов заявил о поднятии российского флага в двух селах южнее Курахова

Рогов заявил о поднятии российского триколора в двух селах южнее Курахова
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные подняли российских флаги в селах Успеновка и Анновка южнее Курахова, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.

По его словам, сейчас в этих населенных пунктах идет зачистка от украинских военных. Рогов добавил, что завершатся зачистка и в соседнем селе Веселый Гай.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ заявил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли штурмом здание горсовета Курахово в ДНР. При этом Рогов подчеркнул, что бои в городе продолжаются. «Наши войска продвигаются в северо-западной части города, взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним триколор», — рассказал общественник.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что ВС России продолжают охватывать Курахово в ДНР с флангов. Уточнялось, что российские штурмовики продолжают продвижение в самом Курахово.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский самолет сбили под Херсоном. Киев признал, что пилот тактической авиации применял иностранные вооружения

      Бывший генсек ОДКБ рассказал о возможности прекращения украинского конфликта в 2013 году

      В Минобороны отчитались об уничтожении 15 беспилотников за ночь над российскими регионами

      Российский регион за день атаковали 37 украинских дронов

      На Западе сыронизировали над Зеленским после его слов о Сирии

      Рогов заявил о поднятии российского флага в двух селах южнее Курахова

      Юрист объяснил просьбу мошенников предоставить номер СНИЛС

      Житель ДНР рассказал о бросавших гранаты в подвалы жилых домов бойцах ВСУ

      Трамп пообещал добиться отмены перехода на летнее время

      Курды заявили об активизации «Исламского государства» на северо-востоке Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше