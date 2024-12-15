Рогов заявил о поднятии российского флага в двух селах южнее Курахова

Рогов заявил о поднятии российского триколора в двух селах южнее Курахова

Российские военные подняли российских флаги в селах Успеновка и Анновка южнее Курахова, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости.

По его словам, сейчас в этих населенных пунктах идет зачистка от украинских военных. Рогов добавил, что завершатся зачистка и в соседнем селе Веселый Гай.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ заявил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли штурмом здание горсовета Курахово в ДНР. При этом Рогов подчеркнул, что бои в городе продолжаются. «Наши войска продвигаются в северо-западной части города, взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним триколор», — рассказал общественник.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что ВС России продолжают охватывать Курахово в ДНР с флангов. Уточнялось, что российские штурмовики продолжают продвижение в самом Курахово.