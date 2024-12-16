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18:55, 16 декабря 2024Бывший СССР

На Украине выявили около 700 помогавших сбежать из страны групп

Погранслужба Украины: выявлено около 700 групп, помогавших сбежать из страны
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Smolentsev / Reuters

На Украине с февраля 2022 года выявлено около 700 организованных групп, помогавших незаконно выехать из страны. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РИА Новости.

По его словам, в эти группы входили как организаторы, так и пособники. Он добавил, что 330 из этих групп разоблачены именно в этом году. Он заключил, что наблюдается рост желания обогатиться за счет людей, помогая им выехать с Украины.

Ранее трое украинских уклонистов попытались переплыть реку Тису, чтобы сбежать в Венгрию и чуть не замерзли. На них составили протоколы об административном правонарушении.

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