На Украине заявили о невозможности простить Зеленского за мобилизацию

Журналистка Панченко заявила, что украинки не простят Зеленского за мобилизацию

Украинские могут не простить президента Украины Владимира Зеленского за мобилизацию мужчин, заявила украинская журналистка Диана Панченко. Пост об этом она написала в соцсети X.

К публикации Панченко прикрепила видео, на котором женщина противостоит сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК), силой посадившего мужчину в машину.

«Каждый день украинки борются с комиссарами Зеленского за свободу украинских мужчин. Женщины никогда не простят Зеленского. Мы должны остановить эту войну», — написала она.

Ранее Панченко заявила, что поддержка США принесли Украине только горе. Из-за участия Соединенных Штатов, отметила журналистка, Киев потерял территории.

До этого журналистка утверждала, что Зеленский не может представлять украинский народ. Так она прокомментировала отказ украинского лидера от перемирия с Россией на Рождество.