Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:34, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

На Украине заявили о невозможности простить Зеленского за мобилизацию

Журналистка Панченко заявила, что украинки не простят Зеленского за мобилизацию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские могут не простить президента Украины Владимира Зеленского за мобилизацию мужчин, заявила украинская журналистка Диана Панченко. Пост об этом она написала в соцсети X.

К публикации Панченко прикрепила видео, на котором женщина противостоит сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК), силой посадившего мужчину в машину.

«Каждый день украинки борются с комиссарами Зеленского за свободу украинских мужчин. Женщины никогда не простят Зеленского. Мы должны остановить эту войну», — написала она.

Ранее Панченко заявила, что поддержка США принесли Украине только горе. Из-за участия Соединенных Штатов, отметила журналистка, Киев потерял территории.

До этого журналистка утверждала, что Зеленский не может представлять украинский народ. Так она прокомментировала отказ украинского лидера от перемирия с Россией на Рождество.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад рассказал о своем побеге из Сирии

      В Курской области сообщили об атаке дрона ВСУ по мотороллеру с мирным жителем

      Стали известны самые похищаемые книги года

      В Госдуме жестко ответили на идею ввести в России новые налоги

      В России сохранили повышенную пошлину на один импортный товар

      Умные фритюрницы и телевизоры уличили в прослушке

      Оценены причины крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

      Пьяный пассажир самолета приставал к женщинам и сорвал рейс

      Российский уголь столкнулся с новой угрозой

      На Украине заявили о невозможности простить Зеленского за мобилизацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше