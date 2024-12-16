Украинские могут не простить президента Украины Владимира Зеленского за мобилизацию мужчин, заявила украинская журналистка Диана Панченко. Пост об этом она написала в соцсети X.
К публикации Панченко прикрепила видео, на котором женщина противостоит сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК), силой посадившего мужчину в машину.
«Каждый день украинки борются с комиссарами Зеленского за свободу украинских мужчин. Женщины никогда не простят Зеленского. Мы должны остановить эту войну», — написала она.
Ранее Панченко заявила, что поддержка США принесли Украине только горе. Из-за участия Соединенных Штатов, отметила журналистка, Киев потерял территории.
До этого журналистка утверждала, что Зеленский не может представлять украинский народ. Так она прокомментировала отказ украинского лидера от перемирия с Россией на Рождество.