Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:30, 16 декабря 2024Мир

На Западе раскрыли цель своего участия в конфликте на Украине

Профессор Дизен: Запад участвует в конфликте на Украине для сохранения гегемонии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Запад участвует в конфликте на Украине с целью сохранения своего гегемонистского мирового порядка. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Когда Североатлантический альянс поддержал переворот на Украине в 2014 году, таким образом начав войну, лишь 20 процентов украинцев хотели вступления своей страны в НАТО. Этот конфликт ведется ради сохранения гегемонистского мирового порядка, а не самоотверженной помощи Украине», — подчеркнул профессор.

5 декабря Дизен заявил, что мирных переговоров по украинскому кризису не будет, пока США этого не захотят. Он отметил, что большинство украинцев хотят начать процесс мирного урегулирования конфликта, но «Вашингтон еще не закончил Украиной и настаивает, чтобы страна отправила своих 18-летних детей на передовую».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      Министр экономики Киргизии займет место ушедшего вице-премьера Касымалиева

      В российском городе мигранты выстроились в очередь к центру сдачи экзаменов

      Поедавшего своих жертв маньяка Спесивцева вновь осудят по иску одной из пострадавших

      На Западе предупредили о риске нового конфликта в Сирии

      Раскрыты доступные всем способы быстро уснуть и крепко спать

      На Западе раскрыли цель своего участия в конфликте на Украине

      Губернатор сообщил о продолжающейся атаке на российский регион со стороны Украины

      Дефицит кадров в России объяснили разбалансировкой рынка труда

      Сбившую насмерть ребенка на тротуаре россиянку попросили заключить под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше