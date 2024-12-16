На Западе раскрыли цель своего участия в конфликте на Украине

Профессор Дизен: Запад участвует в конфликте на Украине для сохранения гегемонии

Запад участвует в конфликте на Украине с целью сохранения своего гегемонистского мирового порядка. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Когда Североатлантический альянс поддержал переворот на Украине в 2014 году, таким образом начав войну, лишь 20 процентов украинцев хотели вступления своей страны в НАТО. Этот конфликт ведется ради сохранения гегемонистского мирового порядка, а не самоотверженной помощи Украине», — подчеркнул профессор.

5 декабря Дизен заявил, что мирных переговоров по украинскому кризису не будет, пока США этого не захотят. Он отметил, что большинство украинцев хотят начать процесс мирного урегулирования конфликта, но «Вашингтон еще не закончил Украиной и настаивает, чтобы страна отправила своих 18-летних детей на передовую».