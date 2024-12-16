Названа дата рассмотрения Совфедом закона о знании русского языка для детей мигрантов

Совфед 20 декабря рассмотрит закон о знании русского языка для детей мигрантов

Совет Федерации 20 декабря рассмотрит закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не знающих русский язык. Об этом говорится в повестке заседания на сайте Совфеда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработать подход к работе с не знающими русский язык или плохо владеющими им детьми мигрантов. Тогда он подчеркнул, что закон о языках от 1991 года нуждается «в существенной переработке» — его следует привести в соответствие с реалиями.

11 декабря Госдума приняла закон о запрете брать в школы детей без знания русского.