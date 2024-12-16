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18:42, 16 декабря 2024Наука и техника

Новый шлем летчиков российского Су-57 показали на видео

Новый шлем летчиков Су-57 с системой целеуказания показали на видео
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: 1tv.ru

Новый шлем с системой целеуказания, созданный для летчиков истребителя пятого поколения Су-57, показали на видео. Изделие представили в фильме Первого канала «Властелины неба».

Опытный образец шлема показал начальник отдела оптико-электронных комплексов ОКБ Сухого Дмитрий Корзинин. На шлем выводится информация о пилотировании и боевой обстановке, включая скорость и высоту полета, а также прицельные марки и расстояние до цели.

«Ракета с инфракрасной головкой самонаведения. Если она доведена до цели, получили захват цели, и у летчика тогда поменяется, соответственно, прицельная марка с креста на круг. Это будет он знать, что цель захвачена. И дальше по шкалам он увидит, разрешен ему пуск по условиям или не разрешен», — рассказал Корзинин. Также он добавил, что головка самонаведения отклоняется туда, куда смотрит пилот.

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Новый шлем весит менее двух килограммов. Изделие прошло испытания на стенде дождевания и в аэродинамической трубе. Отмечается, что новое изделие испытывают летчики.

Ранее в декабре американское издание Military Watch Magazine писало, что Су-57, которые применяют в ходе специальной военной операции, показали высокую эффективность в зонах с высокой концентрацией средств противовоздушной обороны.

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