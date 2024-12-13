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19:10, 13 декабря 2024Наука и техника

В США оценили боевое применение Су-57

MWM: российские Су-57 оказались эффективными в зонах с высокой концентрацией ПВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Visual China Group / ТАСС

Российские истребители пятого поколения Су-57, которые применяют в ходе специальной военной операции, показали высокую эффективность в зонах с высокой концентрацией средств противовоздушной обороны (ПВО). Боевое применение самолета оценило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Российские Военно-воздушные силы продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых действий на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока», — говорится в публикации.

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Ранее в декабре издание The War Zone писало, что плоское сопло новых двигателей Су-57 может снизить заметность самолета. Издание обратило внимание на фотографию, демонстрирующую испытания двигателя с новым соплом.

В том же месяце журнал The National Interest отметил, что Су-57 хорошо показал себя в бою.

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