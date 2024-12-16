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06:43, 16 декабря 2024Бывший СССР

Партизаны оставили без света военные производства под Киевом

Лебедев: подполье лишило электроэнергии военные производства в Киевской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Rodion Kutsaiev / Unsplash

Участники сопротивления оставили без света военные производства под Киевом. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он рассказал, что в селе Сотниковка Яготинского района Киевской области партизаны вывели из строя электрическую подстанцию, из-за чего несколько сел оказались лишены электроснабжения. Согласно информации подпольщика, обесточено село Майское с цехом сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также села Ракитное и Червоное, где на территории ферм расположены производственные цеха по изготовлению деталей для беспилотников.

Лебедев указал, что в селе Сотниковка Вооруженные силы Украины (ВСУ) занимают детсад и школу, а в оставленном без света селе Разумовка организовали пункт временной дислокации ВСУ.

Ранее Сергей Лебедев поведал, что пророссийское сопротивление уничтожило релейный шкаф в Шевченковском районе Харьковской области. Таким образом сопротивление помогло уничтожить состав с техникой ВСУ, который вез усиление на купянское направление.

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