Пассажиры лоукостера отказались платить за негабаритные сумки и стали прорываться на борт

Пассажиры венгерского лоукостера Wizz Air устроили драку с сотрудниками наземной службы в аэропорту Будапешта. Об этом сообщило издание Telex.
Конфликт произошел 14 декабря перед рейсом в Базель, Швейцария. У выхода на посадку несколько пассажиров отказались платить за негабаритные сумки и, получив отказ в полете, стали прорываться на борт. Им это удалось, однако бортпроводники вызвали полицию.
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По данным источника, правоохранители вывели нарушителей из салона, но никто из участников конфликта жалобы не подал. Самолет вылетел из Будапешта с опозданием.
Ранее в США пассажирский самолет совершил экстренную посадку через девять минут после вылета. Причиной стало попадание птицы в двигатель.