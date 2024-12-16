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10:04, 16 декабря 2024Путешествия

Пассажиры лоукостера отказались платить за негабаритные сумки и стали прорываться на борт

Пассажиры Wizz Air устроили драку из-за негабаритных сумок в Будапеште
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пассажиры венгерского лоукостера Wizz Air устроили драку с сотрудниками наземной службы в аэропорту Будапешта. Об этом сообщило издание Telex.

Конфликт произошел 14 декабря перед рейсом в Базель, Швейцария. У выхода на посадку несколько пассажиров отказались платить за негабаритные сумки и, получив отказ в полете, стали прорываться на борт. Им это удалось, однако бортпроводники вызвали полицию.

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По данным источника, правоохранители вывели нарушителей из салона, но никто из участников конфликта жалобы не подал. Самолет вылетел из Будапешта с опозданием.

Ранее в США пассажирский самолет совершил экстренную посадку через девять минут после вылета. Причиной стало попадание птицы в двигатель.

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