Пассажиры лоукостера отказались платить за негабаритные сумки и стали прорываться на борт

Пассажиры Wizz Air устроили драку из-за негабаритных сумок в Будапеште

Пассажиры венгерского лоукостера Wizz Air устроили драку с сотрудниками наземной службы в аэропорту Будапешта. Об этом сообщило издание Telex.

Конфликт произошел 14 декабря перед рейсом в Базель, Швейцария. У выхода на посадку несколько пассажиров отказались платить за негабаритные сумки и, получив отказ в полете, стали прорываться на борт. Им это удалось, однако бортпроводники вызвали полицию.

По данным источника, правоохранители вывели нарушителей из салона, но никто из участников конфликта жалобы не подал. Самолет вылетел из Будапешта с опозданием.

Ранее в США пассажирский самолет совершил экстренную посадку через девять минут после вылета. Причиной стало попадание птицы в двигатель.