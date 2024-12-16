Передавший Украине данные о дислокации МВД России в Мариуполе получил 12 лет колонии

В ДНР суд приговорил к 12 годам украинского шпиона Тупала за данные об МВД РФ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 12 годам лишения свободы 24-летнего гражданина Украины Романа Тупала за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что с февраля по декабрь 2023 года Тупало через мессенджер передал неустановленному лицу, работающему на Главное управление разведки Минобороны Украины, информацию о местах дислокации правоохранительных органов МВД России, находящихся в Мариуполе. Шпиона выявили сотрудники управления ФСБ по ДНР.

12 декабря сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 44-летнюю гражданку Украины Ольгу Чернявскую за шпионаж.