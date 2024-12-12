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14:56, 12 декабря 2024Силовые структуры

В России осудили на 13 лет украинскую шпионку

В Запорожской области суд вынес приговор украинке за шпионаж
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Запорожский областной суд приговорил к 13 годам лишения свобрды 44-летнюю гражданку Украины Ольгу Чернявскую за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Украинка признана виновной по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с февраля по декабрь 2022 года Чернявская собирала и передавала своему сыну, проходящему службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сведения о местах дислокации российских военных в городе Токмак. Эти данные Украина использовала для нанесения огневых ударов.

Ранее Белгородский суд приговорил украинку к 11 годам за передачу ВСУ данных о российских военных.

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