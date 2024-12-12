В России осудили на 13 лет украинскую шпионку

Запорожский областной суд приговорил к 13 годам лишения свобрды 44-летнюю гражданку Украины Ольгу Чернявскую за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.
Украинка признана виновной по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.
По данным ведомства, с февраля по декабрь 2022 года Чернявская собирала и передавала своему сыну, проходящему службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сведения о местах дислокации российских военных в городе Токмак. Эти данные Украина использовала для нанесения огневых ударов.
Ранее Белгородский суд приговорил украинку к 11 годам за передачу ВСУ данных о российских военных.