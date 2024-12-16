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08:01, 16 декабря 2024Из жизни

Переспавшая с сотней мужчин за сутки порномодель не знала о ВИЧ

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Порномодель из Великобритании, переспавшая с 101 мужчиной за сутки, не знала, как передается вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает The Sun.

В октябре 23-летняя Лили Филлипс устроила в Лондоне секс-марафон, во время которого она занималась сексом с поклонниками. Необычный эксперимент снимал режиссер-документалист Джош Питерс.

В ходе интервью он спросил Филлипс, не боится ли она заразиться ВИЧ из-за взаимодействия с «сексуальными жидкостями». «Это что, из-за этого бывает?» — удивленно спросила порномодель. Питерс ответил утвердительно. Филлипс призналась, что «никогда не задумывалась об этом».

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Сама модель назвала секс-марафон разминкой и подготовкой к «главному событию года» — в феврале 2025-го она собирается переспать с тысячей партнеров за сутки и побить мировой рекорд.

Ранее Филлипс призналась, что получила психологическую травму во время секса с сотней мужчин. Пытаясь описать свои чувства Питерсу, Филлипс расчувствовалась и ушла из кадра, чтобы взять себя в руки.

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