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08:18, 16 декабря 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о расправах ВСУ с не говорящими по-украински жителями Курской области

Пленный ВСУ Пломбирус рассказал о приказах расстреливать жителей Курской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали жителей Курской области, не говорящих по-украински. Об этом заявил пленный украинский боец Артур Пломбирус, передает РИА Новости.

«Командование говорило, что если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, расправляться на месте», — подтвердил пленный солдат ВСУ.

Пломбирус также рассказал, как подходил к российским позициям, надев военную форму Вооруженных сил (ВС) РФ. По словам пленного, он просил сигарету или помочь подтолкнуть машину, после чего расправлялся с бойцами.

Ранее стало известно, что украинские военные минируют дома при отступлении из населенных пунктов в Курской области. Как сообщил стрелок штурмовой группы крымских десантников с позывным Опасный, ВСУ не оставляют ни одного целого здания при отходе.

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