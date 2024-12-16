Пленный рассказал о расправах ВСУ с не говорящими по-украински жителями Курской области

Пленный ВСУ Пломбирус рассказал о приказах расстреливать жителей Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали жителей Курской области, не говорящих по-украински. Об этом заявил пленный украинский боец Артур Пломбирус, передает РИА Новости.

«Командование говорило, что если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке, расправляться на месте», — подтвердил пленный солдат ВСУ.

Пломбирус также рассказал, как подходил к российским позициям, надев военную форму Вооруженных сил (ВС) РФ. По словам пленного, он просил сигарету или помочь подтолкнуть машину, после чего расправлялся с бойцами.

Ранее стало известно, что украинские военные минируют дома при отступлении из населенных пунктов в Курской области. Как сообщил стрелок штурмовой группы крымских десантников с позывным Опасный, ВСУ не оставляют ни одного целого здания при отходе.