Поедавшего своих жертв маньяка Спесивцева вновь осудят по иску одной из пострадавших

В Камышине дочь убитой маньяком Спесивцевым подала иск о денежной компенсации

В Камышине дочь потерпевшей от маньяка Спесивцева подала иск о денежной компенсации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, дочь одной из женщин, которая не пережила встречи с маньяком, обратилась в суд, чтобы ему дали более строгое наказание. По ее мнению, Спесивцев притворяется психом. Также она требует денежную компенсацию за детство без мамы. Когда не стало ее матери, Тане был всего год.

Спесивцев находится в психбольнице специального типа. Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года он с особой жестокостью совершил расправу над 15 потерпевшими, 11 из которых были несовершеннолетними. Маньяк глумился над ними, удерживая в своей квартире, причинял тяжелые страдания. Жертвы не пережили мучений.

Один мальчик, которого Спесивцев заманил с лестничной площадки домой, сумел сбежать.

Его преступления всплыли в 1997 году случайно из-за засора в канализации. Во время обхода он отказался впускать сначала сантехников, а затем участкового, и тогда милиция вскрыла входную дверь в квартиру. Там была найдена замученная девочка и фрагменты тел. Выяснилось, что Спесивцев с матерью годами заманивал детей и подростков, с которыми потом расправлялся. По некоторым данным, на его счету может быть до 82 жертв — об этом говорит найденная при обысках одежда. Но в 1997 году его приговорили всего к десяти годам лишения свободы. Год спустя начался новый процесс над Спесивцевым, однако вместо колонии его отправили в психбольницу.

Ранее сообщалось, что поедавшего своих жертв маньяка Спесивцева отправили в психбольницу.