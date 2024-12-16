В Госдуме оценили предложение изменить политику Банка России

Депутат Делягин согласился с необходимостью изменить политику Банка России

Существующую денежно-кредитную политику необходимо изменить, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Таким образом он прокомментировал инициативу председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

Ранее политик предложил Центральному Банку (ЦБ) России изменить денежно-кредитную политику на политику роста реального производства, а именно начать выдавать кредиты под 3-5 процентов ключевым отраслям экономики.

Делягин согласился с предложением. Он назвал его единственным способом выживания экономики страны в условиях, когда кредит, который в рыночной экономике является синонимом развития, фактически доступен только финансовым спекулянтам, но недоступен для реального сектора.

Чтобы это пресечь, необходимо обеспечить кредитование реального сектора, убежден депутат. А для этого нужно ограничить финансовые спекуляции, то есть сделать так, чтобы деньги, которые направляются в реальный сектор, шли на его развитие, а не поступали, например, на валютный рынок.

По словам парламентария, перед задачей ограничения финансовых спекуляций стояли все крупные страны, которые остались развитыми. США решали ее одним способом, Япония до 2000-го года — другим способом, Западная Европа — третьим, Китай и Индия ограничивают их и сейчас, привел примеры экономист.

Если не ограничивать финансовые спекуляции, то экономика не имеет ни малейшего шанса остаться развитой, как это случилось с крупными экономиками Латинской Америки, которые после войны были не только богаче, чем разрушенная войной Европа, но и не менее развитые, чем Европа, но поскольку все деньги ушли из реального сектора в финансовый, то, соответственно, они превратились в социальные катастрофы Михаил Делягин депутат Госдумы

С его точки зрения, для реализации нормальной правой социально-экономической политики необходимы и кадровые изменения.

«[Глава ЦБ Эльвира] Набиуллина и другие либералы, которые управляют российской экономикой, говорят о необходимости банкротства, как они выражаются, неэффективных предприятий. То есть у них идет уничтожение почти всего реального сектора и переток ресурсов от неэффективных предприятий к эффективным, то есть из реального производящего сектора в сектор финансовых спекуляций. Эта открытая политика провозглашается, утверждается, реализуется в этих условиях», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Ранее члены фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, который предполагает обращение к президенту страны Владимиру Путину с предложением о досрочном снятии с должности главы ЦБ, если инициативу поддержат не менее 90 депутатов.