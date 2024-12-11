В ГД потребовали дать депутатам право просить президента о снятии главы ЦБ

Эльвиру Набиуллину хотят сместить с поста главы Центробанка (ЦБ). Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме во главе со своим лидером Сергеем Мироновым начали добиваться ее отставки.

Внесенный в ГД законопроект допускает обращение к президенту страны Владимиру Путину с предложением о досрочном снятии с должности главы ЦБ, если инициативу поддерживают не менее 90 депутатов. В целом, изменения предлагается внести в закон «О Центральном банке Российской Федерации» и «О парламентском контроле».

Согласно законопроекту, депутаты хотят получить право контролировать достижения ЦБ. В частности, они хотят оценивать несколько параметров, среди которых обеспечение темпов роста ВВП, реальные заработные платы и располагаемые денежные доходы, снижение безработицы.

Кроме того, инициатива предполагает введение «персональной ответственности за недостижение предусмотренных законодательством целей деятельности». Обосновывая свои требования, авторы упомянули значительное ослабление курса рубля с начала 2022 года по отношению к доллару и евро. По мнению депутатов, допущенная ЦБ девальвация российской валюты привела к высокой инфляции и подрыву экономической стабильности. Они считают, что персональная ответственность повысит эффективность монетарной политики, поспособствует росту ВВП и укрепит доверие к финансовой системе страны.

Депутаты озаботились повышением ставки

Депутаты считают выбранную денежно-кредитную политику (ДКП) вредной для отечественной экономики и настаивают на резком снижении ставки. Это объясняется тем, что высокая стоимость заемных денег для бизнеса не позволяет нарастить выпуск товаров и ведет к высокой инфляции.

Однако, по словам Набиуллиной, если сейчас начать снижать ставку, это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. «Это может привести только к ее ускорению и к ослаблению курса», — сказала она. Ее также поддержал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, заявив, что если регулятор не будет обращать внимания на рост инфляции и инфляционных ожиданий, а начнет, как настаивает бизнес, проводить значительно более мягкую ДКП, то «мы даже близко не получим нормального фондового рынка завтра».

Ключевой ставке предрекли рост до 24 процентов

Набиуллина возглавляет Банк России с 2013 года. В конце октября текущего года регулятор поднял ставку с 19 до рекордных 21 процента годовых. После этого она допустила очередное повышение ставки на заседании совета директоров Центробанка в конце декабря.

Предполагается, что показатель увеличится до максимальных 24 процентов годовых. Как сообщила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, это возможно на фоне высокого инфляционного давления и сохранения тенденции к его росту. После этого, при условии отсутствия ускорения роста цен, отмечает она, ЦБ может взять длительную паузу для оценки динамики экономики.