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08:09, 16 декабря 2024Экономика

Политику Банка России предложили изменить

Миронов: ограничительную денежно-кредитную политику Банка России нужно изменить
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Ограничительную денежно-кредитную политику (ДКП) Банка России нужно изменить на политику роста реального производства. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его цитирует РИА Новости.

Чтобы не подавлять спрос и производство, депутат предложил установить временную специальную ставку кредитования для важнейших стратегических предприятий и отраслей. Регулятору необходимо создать условия для дешевого кредитования ключевых отраслей экономики, производящих дефицитные товары и услуги с большим спросом в РФ.

«Ввести временную специальную ставку кредитования для важнейших стратегических предприятий и отраслей, в частности, сельского хозяйства. Как известно, продовольственная инфляция составляет сейчас едва ли две трети от общего уровня инфляции», — пояснил Миронов..

Постоянное повышение ключевой ставки в качестве единственного инструмента борьбы с инфляцией приводит к охлаждению экономики, серьезному торможению темпов ее роста, а фактически — к стагфляции. Наряду с противодействием росту цен целью деятельности Центрального банка совместно с правительством РФ должно быть обеспечение высоких темпов роста ВВП и реальных располагаемых доходов населения, поэтому стоит задуматься о предоставлении специальных кредитов под 3-5 процента годовых для инвестиций в производство, предложил депутат.

С декабря 2023-го по июль 2024-го ключевая ставка ЦБ составляла 16 процентов. В последний раз Центробанк повышал ключевую ставку на 200 б.п. в конце октября, тогда показатель достиг рекордного уровня в 21 процент годовых.

Ряд аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний предполагает, что совет директоров Банка России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.), с 21 до 23 процентов годовых. Подъема ставки ожидают 23 из 30 опрошенных экспертов. Четверо допускают рост до нового рекорда: до 25 процентов.

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