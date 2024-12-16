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05:26, 16 декабря 2024Россия

Правительство поддержало введение спецсчетов для иноагентов

Правительство РФ поддержало законопроект о специальных счетах для иноагентов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Правительство России поддержало проект закона, предусматривающего введение специальных рублевых счетов для иностранных агентов. Об этом со ссылкой на отзыв кабинета министров сообщает ТАСС.

Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, 20 ноября законопроект был принят в первом чтении. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — указано в отзыве кабмина.

Принятие закона приведет к введению поправок в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Его дополнят нормой о том, что признанное иноагентом лицо будет обязано использовать спецсчет для получения доходов от своей деятельности.

Ранее депутат-иноагент Петербургского законодательного собрания (закс) Борис Вишневский объявил о сложении полномочий. Политик добавил, что не согласен со статусом иноагента, который вынуждает его прекратить работу в заксе, и намерен добиваться его отмены.

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