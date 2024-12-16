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13:56, 16 декабря 2024Россия

Путин дал поручение по управлению армией России

Путин поручил создать информационный контур со средствами разведки и поражения
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил создать информационный контур, который объединит средства разведки и поражения на разных уровнях управления. Об этом глава государства заявил в ходе заседания коллегии Минобороны, трансляцию которого ведет официальный Telegram-канал Кремля.

По его словам, межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств уже показала свою эффективность, сократив время на принятие решений при управлении подразделениями войск. На данный момент в российскую армию поставили уже 6,5 тысячи таких систем.

Путин подчеркнул, что применение данных комплексов до двух раз сократило время на постановку задач. «Теперь за счет внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления», — поручил президент.

Ранее в зону специальной военной операции (СВО) поставили новые устройства специальной связи «Гермес» для управления беспилотниками. Устройства работают на нестандартных частотах, обеспечивая одновременное управление несколькими дронами даже в условиях действия систем радиоэлектронной борьбы.

ЖЗЛ
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