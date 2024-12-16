Путин: нынешнее правительство Украины утрачивает признаки государственности

Нынешнее правительство Украины утрачивает признаки государственности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Люди, которые находятся у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего. Этот режим утратил, или, во всяком случае, утрачивает признаки государственности», — заявил российский лидер.

Путин заявил о начале утрате Украиной признаков государственности после победы Евромайдана в феврале 2014 года. По мнению президента России, победа Майдана стала «началом всех бед» для Украины. Он добавил, что на утрату государственности влияют действия украинских властей в отношении глав Верховного и Конституционного судов страны.

Ранее Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением Киева против народа России. Он добавил, что иностранные эксперты считают действия Украины «авантюрой».