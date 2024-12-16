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13:40, 16 декабря 2024Россия

Путин предложил почтить минутой молчания память погибших на СВО

Президент Путин предложил почтить минутой молчания память погибших на СВО бойцов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил почтить минутой молчания память погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бойцов. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом президент попросил во время выступления на итоговой коллегии Минобороны России.

«Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин высказался об участии российских депутатов в специальной военной операции на Украине, заявив, что подобные поступки достойны уважения. Он также отметил и обратную практику — когда ветераны СВО идут в политику.

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