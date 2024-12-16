Президент Путин предложил почтить минутой молчания память погибших на СВО бойцов

Президент России Владимир Путин предложил почтить минутой молчания память погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бойцов. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом президент попросил во время выступления на итоговой коллегии Минобороны России.

«Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин высказался об участии российских депутатов в специальной военной операции на Украине, заявив, что подобные поступки достойны уважения. Он также отметил и обратную практику — когда ветераны СВО идут в политику.