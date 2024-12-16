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15:18, 16 декабря 2024Бывший СССР

Путин рассказал о плясках бежавших из страны украинских деятелей

Путин: ряд украинских деятелей сбежали из страны и пляшут под музыку спонсоров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Ряд украинских деятелей бежали из страны, наворовав денег у народа Украины, и теперь выполняют поручения и пляшут под музыку своих спонсоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России, трансляцию которого велась на RuTube-канале «Комсомольской правды».

По его словам, сбежавшие за рубеж деятели хорошо себя чувствуют, так как наворовали денег у украинского народа и вывезли их вместе с собой. Он также подчеркнул, что нынешние украинские власти сбегут из страны под прикрытием тех, чьи задания они выполняют.

«Некоторые их деятели прежних лет уже сбежали, сидят за границей. Они хорошо известны и хорошо себя чувствуют. Потому что денег наворовали у украинского народа, натырили по карманам, и все эти карманы находятся тоже за границей, у тех спонсоров, которые их держат на этом крючке. Денег наворовали, счета там и все, и пляшут под любую музыку, выполняя любые задания», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Киев снизит возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, это произойдет по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает.

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