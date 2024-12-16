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15:13, 16 декабря 2024Россия

Путин сравнил применение сразу нескольких «Орешников» с ядерным оружием

Путин: применение нескольких «Орешников» сопоставимо с ядерным оружием
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сравнил применение сразу нескольких «Орешников» с ядерным оружием. С таким заявлением он выступил на заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

«Уже хорошо себя зарекомендовавший комплекс "Орешник", очень мощный (...) При комплексном применении, при групповом применении сразу нескольких комплексов одновременно, это сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия», — обозначил Путин.

Ранее Путин сравнил силу удара «Орешником» с метеоритом. По его словам, в ракетном комплексе используются достаточно мощные элементы, которые разогреваются до четырех тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца.

Глава государства также анонсировал серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» в ближайшее время. Он уточнил, что это необходимо для защиты безопасности России и ее союзников.

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