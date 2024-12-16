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15:37, 16 декабря 2024Путешествия

Пьяный пассажир самолета приставал к женщинам и сорвал рейс

Пьяный пассажир Jetstar стал приставать к женщинам на рейсе в Австралии
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Loren Elliott / Reuters

Пьяный пассажир самолета приставал к женщинам, преследовал стюардессу и сорвал рейс. Подробности сообщил портал The West Australian.

10 декабря лайнер авиакомпании Jetstar вылетел из Брисбена в Перт, Австралия. Во время полета мужчина, от которого сильно пахло алкоголем, стал приставать к попутчицам. После этого он начал преследовать молодую стюардессу по салону и угрожать ей, а также бросать «злобные взгляды» на сидящих пассажиров.

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«Бортпроводница выглядела заплаканной и расстроенной, пока тот парень стоял у нее прямо за спиной», — рассказала одна из участниц рейса. Отмечается, что дебошир не реагировал на попытки его успокоить, поэтому экипаж решил вернуться в аэропорт.

Самолет сел в Брисбене через 2,5 часа после вылета. Полиция поднялась на борт и вывела агрессивного мужчину.

В декабре пассажиры венгерского лоукостера Wizz Air устроили драку в аэропорту Будапешта из-за негабаритного багажа. Сотрудники гавани запретили им лететь с большими сумками, и люди стали прорываться на борт самолета.

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