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19:36, 16 декабря 2024Экономика

Венгрия объяснила поддержку санкций против России исключением для себя

Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил поддержку санкций против РФ вопросом нефти
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Будапешт поддержал 15-й пакет санкций Евросоюза против России, утвержденный 16 декабря, после того как из него были вычищены самые «сумасшедшие идеи». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Под ними дипломат подразумевает продление возможности для Венгрии экспортировать нефтепродукты, которые произведены из российской нефти. Таким образом, объяснил Сийярто венгерским журналистам, для республики было сделано исключение.

Также министр рассказал, что Венгрия выступила против включения в санкционный список патриарха Кирилла, постпреда России при ООН Василия Небензи и Олимпийского комитета России.

В общей сложности в 15-й пакет санкций попали 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и КНДР, а также 52 судна, задействованных в поставках российской нефти с нарушением условий.

Отдельно европейские законодатели прописали запрет признания или приведение в исполнение в Евросоюзе решений российских судов, которые не позволяют начать или продолжить судебное разбирательство вне юрисдикции России. На такой шаг они пошли на фоне участившейся практики российских компаний добиваться от местных судов ограничений на возможность разбирательства со своими партнерами.

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