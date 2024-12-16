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16:47, 16 декабря 2024Мир

Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС

МИД Венгрии сообщил об исключении патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Венгрия добилась исключения из 15-го пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) патриарха Кирилла (в миру Владимир Гундяев), постпреда России при ООН Василия Небензи, а также Олимпийского комитета РФ. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«Хотели включить в санкционный список патриарха Кирилла(...) хотели внести туда постпреда России при ООН(...) Мы ветировали, точнее заявили, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России», — сказал дипломат.

Всего в 15-й пакет антироссийских санкций ЕС, принятом ранее в понедельник, 16 декабря, попали 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и КНДР, а также 52 судна, которые в Брюсселе сочли российским «теневым флотом».

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