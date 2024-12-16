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03:57, 16 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о штрафах за украшения подъездов к Новому году

Юрист Квартальнова рассказала о штрафе за украшение подъезда к Новому году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Самовольное украшение подъезда дома к Новому году может грозить штрафом. Об этом пишет РИА Новости.

Юрист Евгения Квартальнова пояснила агентству, что подъезд является общим имуществом многоквартирного дома, и без согласия всех владельцев жилья любые действия с ним недопустимы. Таким образом, размещение в подъездах украшений из бумаги, картона, дерева или пластика нарушает положения законодательства, а установка электрических гирлянд противоречит нормам пожарной безопасности.

Штраф для физлиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и помещений варьируется от 400 до 5 тысяч рублей. Нарушение требований пожарной безопасности предусматривает штраф для граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее в одном из московских домов нашли жуткую выставку из чучел убитых зверей — стены увешал черепами животных один из жильцов. Внутри подъезда многоквартирного дома установлены около двух десятков отрубленных голов животных с рогами и без. По данным жителей, в здании помимо пугающего вида экспонатов присутствует резкий неприятный запах.

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