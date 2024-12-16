Россиянам назвали два защищающих от мошенников железных правила

Эксперт Вураско заявил, что нельзя устанавливать приложения по просьбе звонящих

Россиянам назвали два правила, соблюдение которых поможет защититься от мошенников. Их озвучил директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско в разговоре с aif.ru.

«Ни в коем случае нельзя передавать никакие коды и устанавливать приложения по просьбе человека, который бы вам не позвонил. Это железные правила, которые всегда надо соблюдать», — заявил эксперт.

Вураско подчеркнул, что в случае сомнений в личности собеседника следует прекратить разговор. После этого человек может сам позвонить на горячую линию сотового оператора или банка или посетить банковское отделение, чтобы уточнить всю необходимую информацию.

Ранее МВД предупредило россиян о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram. Сообщалось, что мошенники предлагают жертвам подписаться на поддельный канал маркетплейса Wildberries, который они выдают за официальный.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.