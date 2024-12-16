Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:22, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали два защищающих от мошенников железных правила

Эксперт Вураско заявил, что нельзя устанавливать приложения по просьбе звонящих
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали два правила, соблюдение которых поможет защититься от мошенников. Их озвучил директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско в разговоре с aif.ru.

«Ни в коем случае нельзя передавать никакие коды и устанавливать приложения по просьбе человека, который бы вам не позвонил. Это железные правила, которые всегда надо соблюдать», — заявил эксперт.

Вураско подчеркнул, что в случае сомнений в личности собеседника следует прекратить разговор. После этого человек может сам позвонить на горячую линию сотового оператора или банка или посетить банковское отделение, чтобы уточнить всю необходимую информацию.

Ранее МВД предупредило россиян о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram. Сообщалось, что мошенники предлагают жертвам подписаться на поддельный канал маркетплейса Wildberries, который они выдают за официальный.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил, что в Курской области нашли якобы 30 тел северокорейских военных. Как отреагировала Россия?

      Пьяный пассажир самолета приставал к женщинам и сорвал рейс

      Российский уголь столкнулся с новой угрозой

      На Украине заявили о невозможности простить Зеленского за мобилизацию

      Швеция назвала преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину

      Бывшего гендиректора Соловецкого архипелага осудили за мошенничество

      Путин оценил перспективы Киева при создании гитлерюгенда

      Названы самые успешные российские спортсмены 2024 года

      Врач перечислил четыре основные причины появления боли во всем теле

      Мощные взрывы после удара Израиля по Сирии попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше