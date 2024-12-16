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10:40, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

МВД: мошенники начали красть аккаунты в Telegram, маскируясь под Wildberries
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аферисты начали маскировать поддельные сайты под ресурсы маркетплейса Wildberries для кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. О новой схеме мошенничества предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

«На этот раз они предлагают подписаться на официальный сайт и Telegram-канал Wildberries для предпринимателей, используя домен wildberriesworld. xyz», — говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, злоумышленники предлагают авторизоваться на мошенническом ресурсе при помощи Telegram, используя данные аккаунтов для входа. Как отмечают специалисты, мошенники надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона, в результате чего жертвы потеряют доступ к своему аккаунту.

Ранее эксперты ВТБ предупредили россиян, что мошенники начали делать виртуальные клоны банковских карт с помощью шпионского программного обеспечения.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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