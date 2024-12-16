Россиян предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

МВД: мошенники начали красть аккаунты в Telegram, маскируясь под Wildberries

Аферисты начали маскировать поддельные сайты под ресурсы маркетплейса Wildberries для кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. О новой схеме мошенничества предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

«На этот раз они предлагают подписаться на официальный сайт и Telegram-канал Wildberries для предпринимателей, используя домен wildberriesworld. xyz», — говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, злоумышленники предлагают авторизоваться на мошенническом ресурсе при помощи Telegram, используя данные аккаунтов для входа. Как отмечают специалисты, мошенники надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона, в результате чего жертвы потеряют доступ к своему аккаунту.

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