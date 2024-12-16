Россиянам раскрыли лучшие образы для встречи Нового года

Эксперт AliExpress Дементьева: для встречи Нового года подойдут зеленые наряды

Эксперт по покупкам AliExpress Екатерина Дементьева раскрыла лучшие образы для встречи Нового года. Ее комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалистка напомнила, что 2025-й — год Змеи. По ее словам, в связи с этим праздновать лучше в нарядах зеленого, сине-фиолетового или вишневого цветов. Кроме того, идеально подойдут предметы гардероба и аксессуары шоколадного оттенка, который Институт цвета Pantone прозвал цветом года.

«Только красный цвет на новогоднюю ночь лучше отложить в сторону, потому что, по некоторым поверьям, Змея ему не благоволит», — рассказала собеседница издания и добавила, что для встречи Нового года можно выбрать одежду с пайетками и блестками.

Помимо этого, сейчас в тренде минимализм, в том числе в стиле. «Новый год можно красиво встретить в водолазке или свитере, платье без декоративных элементов и даже в белой футболке или лонгсливе», — уточнила Дементьева. Актуальности обрели и балетки Mary Jane, а также монохромные вещи, заявила собеседница издания.

«Аксессуары играют ключевую роль в создании гармоничного и выразительного образа. В новом году с нами остается тренд на сумки ярких цветов или необычной формы и текстуры, а также тренд на акцентные украшения», — подытожила эксперт AliExpress.

Ранее в декабре стилист Влад Лисовец дал советы по подбору новогоднего образа.