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19:20, 10 декабря 2024Ценности

Стилист Лисовец дал советы по подбору новогоднего образа

Лисовец посоветовал купить нижнее белье синего оттенка для новогодней ночи
Екатерина Ештокина

Фото: Yulia Petrova / Getty Images

Стилист Влад Лисовец дал главные советы по подбору новогоднего образа. Соответствующий комментарий публикует «Москва 24».

В первую очередь специалист рассказал, что Год змеи принято встречать в нарядах черных или синих оттенков. «Но дело в том, что в последнее время наших женщинам не так просто, потому что только сейчас появляются российские бренды, и найти что-то суперинтересное и элегантное не так легко», — уточнил он.

Лисовец призвал прислушиваться к своим собственным предпочтениям в выборе наряда. По его словам, декабрь — не самое подходящее время, чтобы волноваться о внешнем виде и намеренно подбирать образ для одной ночи. «Если кто-то верит в гороскопы, просто купите себе нижнее белье, этого достаточно. А мужчине носки или трусы новые купите. А платье пусть будет то, которое у вас есть», — посоветовал он.

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Помимо этого, эксперт заявил, что в моде более жесткие плечи и узкие пиджаки. В то же время он подчеркнул, что брюки лучше выбирать такого фасона, который можно надеть по нескольким поводам. «Это должно быть практично и не должно быть тяжело, это праздник», — высказался стилист.

В заключение собеседник издания уточнил, что в новогоднюю ночь можно надеть уже имеющиеся в гардеробе вещи: как блестящий наряд, так и широкий или приталенный пиджак, брюки клеш или узкие штаны. «Босоножки с перьями лежат, юбка в перьях у вас есть. Сделайте новую прическу, купите блузку еще одну блестящую, но, допустим, серебро или золото, и ваш наряд будет выглядеть еще лучше», — подытожил он.

В ноябре Лисовец назвал россиянкам трендовую зимнюю обувь. По словам эксперта, в грядущем сезоне следует отказаться от постоянного ношения спортивных и полностью грубых фасонов.

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