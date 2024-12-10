Стилист Лисовец дал советы по подбору новогоднего образа

Лисовец посоветовал купить нижнее белье синего оттенка для новогодней ночи

Стилист Влад Лисовец дал главные советы по подбору новогоднего образа. Соответствующий комментарий публикует «Москва 24».

В первую очередь специалист рассказал, что Год змеи принято встречать в нарядах черных или синих оттенков. «Но дело в том, что в последнее время наших женщинам не так просто, потому что только сейчас появляются российские бренды, и найти что-то суперинтересное и элегантное не так легко», — уточнил он.

Лисовец призвал прислушиваться к своим собственным предпочтениям в выборе наряда. По его словам, декабрь — не самое подходящее время, чтобы волноваться о внешнем виде и намеренно подбирать образ для одной ночи. «Если кто-то верит в гороскопы, просто купите себе нижнее белье, этого достаточно. А мужчине носки или трусы новые купите. А платье пусть будет то, которое у вас есть», — посоветовал он.

Помимо этого, эксперт заявил, что в моде более жесткие плечи и узкие пиджаки. В то же время он подчеркнул, что брюки лучше выбирать такого фасона, который можно надеть по нескольким поводам. «Это должно быть практично и не должно быть тяжело, это праздник», — высказался стилист.

В заключение собеседник издания уточнил, что в новогоднюю ночь можно надеть уже имеющиеся в гардеробе вещи: как блестящий наряд, так и широкий или приталенный пиджак, брюки клеш или узкие штаны. «Босоножки с перьями лежат, юбка в перьях у вас есть. Сделайте новую прическу, купите блузку еще одну блестящую, но, допустим, серебро или золото, и ваш наряд будет выглядеть еще лучше», — подытожил он.

В ноябре Лисовец назвал россиянкам трендовую зимнюю обувь. По словам эксперта, в грядущем сезоне следует отказаться от постоянного ношения спортивных и полностью грубых фасонов.

