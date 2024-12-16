Россиянку с переломанными руками и ногами и обморожением нашли на улице

Ura.ru: в Екатеринбурге женщину нашли на улице с переломами рук и ног

В Екатеринбурге женщину нашли на Онежской улице с переломанными руками и ногами и сильным обморожением. Об этом сообщил Ura.ru источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что россиянку заметили прохожие. Женщина лежала на снегу и не шевелилась. Прибывшие по вызову сотрудники полиции не сумели ее допросить. Ее с тяжелыми увечьями отвезли в больницу.

Оперативники выяснили, что пострадавшая ночью выпивала в одной из квартир в компании мужчины и женщины. Гость напал на владелицу жилья, та ушла. Затем мужчина набросился с кулаками на оставшуюся. Последняя успела выскочить на улицу, однако из-за травм даже не смогла попросить о помощи.

Ее обидчика задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Сахалина снимала драку на телефон и была избита металлической банкой.