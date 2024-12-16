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12:29, 16 декабря 2024Россия

Российские военные уничтожили «вундерваффе» ВСУ

Бойцы группировки «Восток» уничтожили в зоне СВО танк Leopard ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Juliane Sonntag / Globallookpress.com

Бойцы группировки «Восток» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили в зоне специальной военной операции украинский танк Leopard. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По информации оборонного ведомства, бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) велись группировкой близ населенных пунктов Разлив, Зеленое поле и Времевка в Донецкой народной республике. Сообщается, что кроме танка Leopard российским бойцам удалось уничтожить боевую машину пехоты, две бронемашины и гаубицу M777 производства США.

Российские эксперты неоднократно иронично называли поставленные Украине танки Leopard-1 и Leopard-2 «вундерваффе» — чудо-оружием и отмечали, что такие виды вооружения не смогут изменить ход спецоперации.

Также в ходе брифинга Минобороны сообщило, что ВС России взяла под контроль село Елизаветовка Донецкой народной республики.

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