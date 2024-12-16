69-я параллель
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08:31, 16 декабря 202469-я параллель

Российский губернатор искупался в проруби в тридцатиградусный мороз и попал на видео

Мурманский губернатор Чибис искупался в проруби в тридцатиградусный мороз
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис искупался в проруби в тридцатиградусный мороз. Кадры купания он опубликовал в Telegram-канале.

На видеозаписи видно, как Чибис после спуска с лестницы в прорубь четыре раза с головой окунается в ледяную воду.

По информации синоптиков, столбики термометров в Мурманске опустились до минус 29 градусов в шесть утра. Порывы ветра достигали тогда пять метров в секунду.

В декабре 2023 года голый по пояс Чибис записал видеообращение к подписчикам из проруби. На кадрах губернатор дважды окунается в ледяную воду. Затем он призывает голосовать за Мурманск в конкурсе «Молодежная столица России».

В Мурманской области 2 декабря наступила полярная ночь. Жители региона практически не увидят солнца в течение 40 дней до 10 января.

ЖЗЛ
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