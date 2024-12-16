Российского дизайнера арестовали за попытку поджога военкомата

Суд арестовал дизайнера Баранова за попытку поджога военкомата в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения местному жителю Дмитрию Баранову, обвиняемому в совершении теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Свердловском областном суде.

По итогу рассмотрения ходатайства следователя суд заключил мужчину под стражу до 13 февраля.

Подсудимому 29 лет. Его родители рассказали журналистам, что Баранов работает ландшафтным дизайнером, судимостей не имеет и ранее в политических акциях не участвовал, пишет РИА Новости. Услышав решение суда об аресте Баранова, его мать заплакала.

Вечером 13 декабря екатеринбуржец метнул несколько коктейлей Молотова в здание военкомата Свердловской области. Его задержали 14 декабря, а на следующий день следователь предъявил ему обвинение по статье 205 («Теракт») УК РФ.

11 декабря сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы двух жителей Нижегородской области за поджог здания военкомата в Шахунье. Осужденные — 50-летняя мать с 18-летним сыном. Они пришли к зданию военкомата и метнули коктейль Молотова.