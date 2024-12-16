Россию почти целиком накрыло снегом

Синоптик Вильфанд: Россия на 99 процентов покрылась снегом

В данный момент снежный покров сформировался практически на 99 процентах территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«Поскольку похолодало и снег выпал в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, то сейчас практически на 99 процентах территории России лежит снег», — пояснил синоптик. Между тем он добавил, что в скором времени в силу неустойчивости погоды на юге покров частично растает, и снегом останется накрыто 97 процентов страны.

Ранее в этот же день Роман Вильфанд предупредил, что в начале недели на Мурманскую область обрушатся морозы до минус 35-38 градусов Цельсия. Руководитель Гидрометцентра отметил, что таких холодов в регионе не было давно.