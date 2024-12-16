Швеция назвала преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину

Глава МИД Швеции: обсуждение отправки миротворцев на Украину — преждевременное

Обсуждение отправки миротворцев на Украину является преждевременным. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза (ЕС), сообщает ТАСС.

«Эта дискуссия несколько преждевременна на данный момент. Прежде всего, Украине самой предстоит решить, когда, каким образом и стоит ли это обсуждать», — сказала дипломат.

Ранее Польша отказала Макрону в размещении войск на Украине. Польский премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Варшава не станет размещать свои войска на Украине даже после прекращения огня. По его словам, Польша готова к сотрудничеству в работе «над решениями, которые прежде всего защитят Европу и Украину от возобновления конфликта».