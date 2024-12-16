Стали известны самые похищаемые книги года

Пособие для айтишников стало самой похищаемой книгой года в России

В 2024 году из российских книжных магазинов сети «Читай-город» похитили более 300 тысяч книг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что, по сравнению с 2023 годом, количество украденных книг не изменилось. На первом месте в списке самых похищаемых товаров сети оказалось пособие для специалистов IT-сферы «Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих».

На втором месте расположился сборник новелл «Магистр дьявольского культа. Том 1», а замкнула тройку книг, которые чаще всего пропадали из книжных магазинов, «Богатый папа, бедный папа». В топ-10 не оказалось ни одного произведения российских авторов. Также уточняется, что учебные издания пропадали в уходящем году в три раза реже, чем в прошлом.

Ранее стало известно, что сервис «Яндекс Книги» назвал самые популярные книги года. В списке оказались экранизированные в 2024 году романы.