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18:50, 16 декабря 2024Культура

Суд вынес решение по делу об упоминании наркотиков в треках Toxis

Экспертиза не нашла пропаганды наркотиков в треках известного рэпера Toxis
Андрей Шеньшаков

Кадр: VSRAP Highlight / YouTube

Невский районный суд закрыл дело рэпера Андрея Смелянского, известного под псевдонимом Toxis. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.

Суд допросил эксперта, исследовавшего тексты песен. В них говорится о запрещенных веществах, однако факт пропаганды отсутствует.

«Текст данной песни не содержит высказываний, содержащих побуждение к употреблению наркотиков, в тексте песни не выражена положительная оценка наркотиков и/или их употребления», — написала Лебедева.

Ранее стало известно, что рэпера Славу КПСС обвинили в пропаганде наркотиков. Проверка была инициирована из-за клипа артиста «Кайфоград».

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