Суд вынес решение по делу об упоминании наркотиков в треках Toxis

Невский районный суд закрыл дело рэпера Андрея Смелянского, известного под псевдонимом Toxis. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.
Суд допросил эксперта, исследовавшего тексты песен. В них говорится о запрещенных веществах, однако факт пропаганды отсутствует.
«Текст данной песни не содержит высказываний, содержащих побуждение к употреблению наркотиков, в тексте песни не выражена положительная оценка наркотиков и/или их употребления», — написала Лебедева.
Ранее стало известно, что рэпера Славу КПСС обвинили в пропаганде наркотиков. Проверка была инициирована из-за клипа артиста «Кайфоград».