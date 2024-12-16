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14:50, 16 декабря 2024Экономика

Рост цен в России назвали удивительно медленным

Экономист Любецкий удивился достаточно слабому росту инфляции в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Имеющийся перегрев российской экономики заставляет только удивляться тому факту, что инфляция сейчас остается на столь слабом уровне. Об этом в комментарии РИА Новости заявил доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Владимир Любецкий.

По его словам, быстрый рост спроса за счет бюджетных расходов, недостаточность предложения, высокие темпы кредитования и рекордно низкая безработица ставят власти в такие условия, что делать денежно-кредитную политику менее жесткой нельзя.

«Для экономики большой опасностью является не повышение инфляции на несколько процентных пунктов, а скатывание в ситуацию, когда инфляция будет становиться неуправляемой», — пояснил экономист, выразив надежду, что до этого не дойдет.

Любецкий считает, что на заседании 20 декабря Банк России не станет бросаться в крайности и поднимет ставку только до 23 процентов годовых, хотя некоторые эксперты ожидают роста до 25 процентов. Тем не менее он подчеркнул, что сам рост выглядит неизбежным, потому что инфляция не просто не останавливается, а растет рекордными за десятилетия темпами.

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Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал руководство Центробанка, заметив, что регулятор с помощью своей политики сможет победить рост цен. В то же время он предположил, что в декабре ЦБ не станет поднимать ставку, а сохранит ее на текущем уровне вопреки ожиданиям рынка.

Между тем аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний в большинстве своем ожидают, что ставка вырастет до 23 процентов годовых, хотя некоторые ожидают 25 процентов.

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