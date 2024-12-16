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14:16, 16 декабря 2024Экономика

В России заявили о возможности победить инфляцию с помощью ключевой ставки

Аксаков: Банк России сможет победить инфляцию с помощью высокой ключевой ставки
Вячеслав Агапов
Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Банк России сможет победить инфляцию с помощью повышения ключевой ставки. О возможности справиться с ростом цен благодаря ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его цитирует ТАСС.

Депутат признал, что инфляционное давление в России сохраняется, и оно связано с повышенным темпом роста доходов населения и с тем, что товарная масса не успевает за этим ростом доходов.

«Полагаю, что Центральный банк с помощью своих механизмов, прежде всего ключевой ставки, сможет победить эту тенденцию и тот всплеск цен, который мы наблюдаем», — подчеркнул он.

Тем не менее Аксаков выразил надежду, что на предстоящем заседании Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента, и уже к концу 2025 года снизит ее до 17 процентов.

Ряд аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний при этом ждут, что совет директоров Банка России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку до 25 процентов годовых.

В последний раз ЦБ поднимал ключевую ставку на 200 б.п. в конце октября, тогда показатель достиг рекордного уровня в 21 процент годовых. При этом руководство регулятора ранее допускало очередное повышение ставки во второй половине декабря.

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