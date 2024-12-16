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21:31, 16 декабря 2024Мир

Трамп рассказал о «теплых чувствах» к TikTok

Трамп заявил, что намерен изучить вопрос о возможном запрете TikTok
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что изучит вопрос о возможном запрете социальной сети TikTok. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня есть теплые чувства к этому приложению, потому что я выиграл молодежную аудиторию с преимуществом в 34 процентных пункта», — отметил новый американский лидер.

По словам политика, его сын Баррон порекомендовал ему обратить внимание на популярных создателей контента в TikTok.

В сентябре Трамп пообещал «спасти» социальную сеть TikTok и сохранить доступ к ней для американцев в случае своей победы на выборах.

В августе Минюст США подал в суд на TikTok. Уточняется, что такое решение было принято из-за сбора персональных данных детей младше 13 лет без согласия их родителей, что является нарушением закона.

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