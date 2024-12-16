В Азербайджане арестовали готовивших диверсию членов экстремистской группировки

СГБ Азербайджана задержала группу экстремистов, готовивших диверсию в стране

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала членов экстремистской группировки, которые планировали совершить диверсию и захват заложников в стране, передает ТАСС.

«Было установлено, что граждане Азербайджана (...) создали преступное сообщество, целью которого было совершение тяжких преступлений против основ конституционного строя страны», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанные готовили диверсии против государственных учреждений, включая план захвата таможенного поста на государственной границе.

В конце марта СГБ республики арестовала мужчину, планировавшего теракты на территории страны. Согласно заявлению ведомства, он готовился совершить террористический акт, контактируя с другими лицами, чтобы нарушить общественную безопасность в республике и создать панику среди населения.