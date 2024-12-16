В деле экс-ректора российского вуза выявили новый эпизод махинаций с деньгами студентов

В деле экс-ректора ВГУЭС Лазарева выявили новый эпизод финансовых махинаций

Следователи выявили в деле профессора, доктора экономических наук и бывшего ректора Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадия Лазарева новый эпизод махинаций с деньгами студентов. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю в Telegram-канале.

«По версии следствия, в период времени с 1996 год по 2015 год фигуранты и иные лица, действуя в составе организованного преступного сообщества, путем мошенничества похитили более одного миллиона рублей у студентов университета», — говорится в публикации.

Уточняется, что для осуществления мошеннических действий фигуранты учредили десять подконтрольных некоммерческих организаций. От учащихся скрыли, что они были зачислены на обучение за счет бюджетных средств, в связи с чем они оплачивали услуги через счета подконтрольных некоммерческих организаций.

«При этом какие-либо услуги со стороны некоммерческих организаций им не оказывалось и оказания таких услуг в рамках преступной схемы не предполагалось», — добавили следователи.

Ранее стало известно, что Геннадию Лазареву и участникам его организованной преступной группы (ОПГ) вменяют хищение 16 объектов имущества, которые принадлежали Министерству науки и высшего образования России.